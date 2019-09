Si deciderà oggi il futuro di Andreazzoli alla guida del Genoa. Il sonoro 4-0 rimediato in casa della Lazio , sommato al misero punticino raccolto nelle ultime quattro gare di campionato, fanno traballare parecchio la panchina dell'allenatore toscano che in giornata potrebbe essere sollevato dall'incarico.



Già nei giorni scorsi, del resto, la dirigenza rossoblu ha preso i primi contatti con Gennaro Gattuso, cercando di capire l'eventuale disponibilità dell'ex tecnico del Milan a prendere in mano le redini del grifone. Una scelta per nulla scontata, quella del campione del mondo di Germania 2006. Sia per motivi economici, Gattuso fino all'anno scorso guadagnava due milioni di euro netti a stagione ed in più dispone di uno staff di ben 10 collaboratori, sia per questioni tecniche.



In alternativa Preziosi starebbe vagliando le piste che portano al pupillo di sempre Davide Nicola, all'ex tecnico di Inter e Fiorentina Stefano Pioli oppure a Claudio Ranieri.

Ogni dubbio verrà comunque spazzato via nel giro di qualche ora. In giornata sapremo se ad Andreazzoli verrà concessa ancora un'ultima chance, da giocarsi sabato in casa contro il Milan, oppure verrà recapitata la lettera di esonero.