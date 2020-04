L'avventura di Diego Perotti con la maglia della Roma sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda.



Dopo quattro stagioni e mezza il trequartista argentino potrebbe salutare la Capitale a fine stagione. E nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno al passato.

Sulle sue tracce si muove infatti da tempo il Genoa che dopo aver riportato a Pegli nei mesi scorsi molti ex (tra cui Criscito, Sturaro e Perin), vorrebbe ora fare altrettanto anche con El Monito. Ma i rossoblù non sono l'unico vecchio club interessato alle sue prestazioni. Perotti, secondo quanto scrivono in Spagna, piace molto anche al Siviglia, la società che lo portò in Europa da adolescente facendolo può debuttare nel grande calcio.