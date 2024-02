Genoa, Ottolini al lavoro sul fronte rinnovi: pronti quelli di due big

Marco Tripodi

Tempo di rinnovi di contratto in casa Genoa. Archiviata la parentesi invernale del calciomercato, la dirigenza del club più antico d'Italia si vuole ora concentrare sul fronte interno, provando a blindare i giocatori più importanti presenti nell'organico gestito da mister Alberto Gilardino.



Tra gli appuntamenti cerchiati in rosso sull'agenda del direttore sportivo del Grifone, Marco Ottolini, ci sono a breve infatti anche i rinnovi di contratto di due giocatori spesso snobbati dai riflettori della pubblica attenzione ma nella realtà fondamentali per gli equilibri tattici dei rossoblù: Johan Vasquez e Morten Frendrup.



Sia il difensore messicano, tornato quest'anno alla casa madre dopo la stagione in prestito alla Cremonese, che il mediano danese, approdato al Genoa esattamente due anni fa, hanno i rispettivi contratti in scadenza al 30 giugno 2026. Una data non proprio imminente che tuttavia la società ligure vorrebbe spostare ancora più avanti.



Stando a quanto scrive l'edizione odierna de Il Secolo XIX società ed entourage dei giocatori avrebbero già raggiunto un'intesa di massima per prolungare entrambi i contratti di altri due anni, posticipandone quindi la scadenza naturale al 30 giugno 2028. Ovviamente ad oggi l'ufficialità non c'è ancora ma, sempre secondo quanto riferito il quotidiano genovese, l'annuncio sarebbe ormai questione di giorni.