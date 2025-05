Genoa, Ottolini: "Ripartiremo da Vieira. Riscatto di Miretti, Zanoli e Pinamonti? Siamo contenti, ci stiamo lavorando"

Getty Images

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida che vedrà i rossoblù affrontare il Milan. Il dirigente genoano ha confermato Patrick Vieira per la prossima stagione e ha confermato che il club è al lavoro per il riscatto di Miretti, Pinamonti e Zanoli.



IL MILAN - "Abbiamo l'obbligo e il dovere di finire la stagione bene. Lo meritano i nostri tifosi, i nostri giocatori e tutto l'ambiente.



ZANOLI, MIRETTI E PINAMONTI - "Siamo contenti di loro tre, penso che abbiano dato un contributo importante a questa squadra. Fabio oggi ha avuto purtroppo questo problema. Stiamo facendo delle valutazioni e ogni situazione è differente, valuteremo con le rispettive società cosa fare"

"Sarà lui la certezza per la prossima stagione? Sì, assolutamente".- "Per un discorso di sostenibilità come club andremo sempre più nella direzione dei giovani, dobbiamo andare su questa strada anche perché c'è qualità"