AFP via Getty Images

Genoa, Ottolini svela il futuro di Vieira: "Cercheremo di tenerlo anche in futuro"

9 minuti fa



Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato a DAZN prima della partita contro la Juventus: "Ci sono dei giocatori che vanno titolari per la prima volta. Puntiamo a fare bene e a confermare quanto di buono abbiamo fatto vedere quest'anno".



COSA ASPETTARSI? - "Noi ci aspettiamo di dover subire l'aggressione da parte della Juve nei primi venti minuti: avranno motivazioni extra, visto il cambio dell'allenatore. Proveremo a tenere su comunque la squadra"



SODDISFAZIONE PER VIEIRA - "C'è tanta soddisfazione sul lavoro di Vieira. Si è integrato con la massima velocità nelle nostre dinamiche, ha portato avanti un concetto di solidità e ha introdotto un nuovo sistema di gioco, cercheremo di tenerlo anche in futuro".