Anche i lavoratori del dorato mondo del calcio professionistico subiscono le conseguenze del lockdown imposto dalla pandemia del Covid 19.



Molti club in questi mesi hanno infatti deciso di congelare gli stipendi dei propri tesserati, in attesa di tempi migliori per mettersi in regola. Nella categoria rientra anche il Genoa, i cui dipendenti avrebbero nei giorni scorsi incassato le mensilità relative al mese di febbraio. Questo almeno è quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, che specifica anche come sugli emolumenti di marzo ed aprile per il momento regni l'incertezza.



A tranquillizzare l'ambiente rossoblù ci ha provato ieri il presidente Enrico Preziosi. Dopo aver fatto visita alla squadra a Pegli, il numero uno del Grifone è intervenuto in serata ai microfoni di Telelombardia, affrontando tra le altre cose anche la questione stipendi: "Ho parlato oggi coi ragazzi a Genova - ha rivelato l'imprenditore irpino - non ho mai avuto discussioni con i giocatori e in 35 anni ne ho avuti tanti. Al Genoa non c’è mai stato un caso stipendi, infatti neanche voi l’avete saputo. Il nostro rapporto si basa sulla comprensione, troveremo soluzioni".