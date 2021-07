Alberto Paleari sarà il prossimo portiere della Ternana. Queste almeno sono le intenzioni del 28enne estremo difensore lombardo in uscita dal Genoa dopo una sola stagione.



Seguito da diversi club di Serie B, tra cui Benevento, Perugia e Crotone, Paleari sembra aver espresso la propria preferenza per i rossoverdi. Ciò, tuttavia, non significa che la trattativa sia già conclusa. Il vero nodo della questione è infatti rappresentato dal mancato accordo tra le società. Il Genoa, che lo scorso gennaio ha sborsato 1,2 milioni di euro al Cittadella per il cartellino del giocatore, vorrebbe cederlo a titolo definitivo provando se non a guadagnare qualcosa quantomeno a rimetterci il meno possibile. Dall'altra parte, però, la Ternana si fa forte della volontà del portiere per tirare al ribasso la cifra da garantire ai rossoblù.



Lo scrive Calciofere.it.