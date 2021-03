Il portiere del Genoa Alberto Paleari ha parlato al canale tematico rossoblù del suo rapporto con la musica: “Ascolto un po’ di tutto - ha dichiarato l’estremo difensore - In generale amo la musica, mi accompagna in mezzo al campo prima delle partite, mi dà la carica. Entrare allo stadio con il tifo e con la musica nelle orecchie secondo me è qualcosa di pazzesco. Adesso manca una di queste componenti e abbiamo un 50% di energie in meno, quindi non vedo l’ora che possano tornare presto tutti allo stadio a tifarci. La musica per ora compensa un pochino e cerca di confortarci”.



Riguardo ai propri gusti musicali Paleari rivela di farsi guidare da un particolare filo invisibile: “Mi piace ascoltare qualche artista emergente che parte da zero e che mi ricorda un pochino la mia carriera. Io sono partito dai dilettanti, quindi proprio dalla base e tanti artisti che stanno uscendo adesso partono dal niente, magari senza neanche una casa discografica alla spalle. E’ bello per me scoprirli e portarli avanti”.