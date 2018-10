Serata di galà ieri sera a Genova per. Il trequartista macedone è stato, assieme al compagno di squadra Davide Biraschi, l'ospite d'onore per la festa dei 30 anni di attività del Genoa Club Amt. ​L'occasione è stata buona anche per fare il punto della situazione in casa rossoblù: "Abbiamo cominciato bene - ha dichiarato Pandev a Primocanale -Adesso ci aspettano delle partite difficile, a partire dall’Udinese. Ringrazio i tifosi per la loro vicinanza, senza di loro non potremmo farcela".Per uno che ha avuto in carriera la fortuna di giocare accanto ad alcuni dei più grandi goleador dell'ultimo decennio quanto sta facendo Kris Piatek è qualcosa di sorprendente: "​- ha proseguito Pandev - lo sta dimostrando già dal primo anno in Italia, si impegna e lavora tanto per la squadra:Non so a chi somiglia, ma è forte".​Da veterano del gruppo il fantasista balcanico non si può poi esimire dal rispondere ad una domanda sul cambio tecnico tra Ballardini e Juric: ". Juric è un allenatore giovane ma molto preparato, il Genoa è la squadra adatta per dimostrare il suo valore".Pandev conclude infine elencando gli obiettivi per questa stagione: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile.. Non vediamo l’ora di vincerlo per dimostrare di essere più forte di loro”.