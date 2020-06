Proseguirà almeno ancora per un altro anno il matrimonio tra il Genoa e Goran Pandev.



L'intenzione del fantasista macedone di porre fine alla propria carriera dopo aver trascinato la sua Nazionale agli europei è stata stravolta dal rinvio imposta al torneo dall'emergenza coronavirus. L'appuntamento con la storia per Pandev ed il suo popolo è dunque rinviato di qualche mese, così come la chiusura della sua vita da calciatore.



Lo straniero più longevo della nostra Serie A continuerà quindi a correre dietro al pallone almeno per altri 12 mesi e lo farà indossando sempre la maglia rossoblu del club più antico d'Italia.



Non c'è ancora l'ufficialità ma l'accordo tra Pandev e il presidente Preziosi sarebbe avvenuto nei giorni scorsi al termine di un breve dialogo fra i due. Lo riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport.