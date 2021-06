Potrebbe proseguire per un'altra stagione l'avventura sui campi di calcio di Goran Pandev.



Il fantasista balcanico, che a fine luglio festeggerà le 38 primavere, si sarebbe infatti lasciato convincere dalla lunga e insistente opera di convincimento fatta nei suoi confronti dal Genoa, per nulla rassegnato a perderlo dopo un'ennesima annata straordinaria.



Secondo quanto riporta questa mattina il Secolo XIX, quella che fino a qualche settimana fa sembrava una decisione irremovibile, ossia ritirarsi dal calcio giocato al termine di Euro 2020, sarebbe ora diventata soltanto una possibilità. Pandev infatti starebbe valutando con estrema ponderatezza l'ipotesi di correre dietro al pallone per altri dodici mesi, restando ovviamente fedele alla causa del club più antico d'Italia.



La scelta definitiva, a ogni modo, verrà presa e comunicata dal macedone soltanto al termine del campionato europeo, appuntamento storico per il suo popolo al quale Pandev vuole in questo momento dedicare ogni singola energia, anche a livello mentale.