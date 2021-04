Trovare un aggettivo per descrivereè ormai un'impresa titanica, degna di quelle che lui compie nei campi da calcio.Ogni volta che l'elenco viene aggiornato si ha la convinzione che la voce aggiunta sia l'ultima e invece, puntuale come il cambio dell'ora a primavera, il 37enne di Strumica trova un modo per mandare in crisi chi parla di lui.Quella Macedonia del Nord da lui stesso trascinata quattro mesi fa alla prima storica qualificazione ad un grande torneo internazionale, l'Europeo della prossima estate. E ieri Goran l'Eterno si è ripetuto, scrivendo un'altra pagina incredibile ed inedita nella breve storia del calcio del suo Paese.Con un gol e un assist a colui che egli stesso considera il proprio erede, il napoletano Eljif Elmas, il capitano ha griffato con le sue iniziali sul tramonto dei due tempi quello cheNon esistono altri termini, d'altronde, per definire il clamoroso 1-2 con cui i rossi balcanici si sono imposti in casa della corazzata tedesca. Mai prima di ieri la Macedonia aveva battuto la Germania, tantomeno in una gara ufficiale. Una sconfitta che sa di storia anche per coloro che l'hanno subita, dal momento che dal 1934 in poi la Mannschaft aveva perso soltanto altre due volte un incontro di qualificazione mondiale.E mentre Goran ha già da tempo comprato il chiodo al quale tra qualche mese appenderà il suo strumento di lavoro,Ma anche il Genoa si frega le mani in vista del finale di stagione. Cullando la speranza, neanche troppo nascosta, che il chiodo del suo numero 19 possa restare nel cassetto ancora un altro anno.