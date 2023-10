Albert Gudmundsson sta stregando davvero tutti.

L'attaccante islandese del Genoa, autore di un sorprendente e abbagliante avvio di stagione, suscita commenti unanimi sul proprio conto anche da parte di grandi ex giocatori.



Ieri sera, ad esempio, parole importanti su di lui sono state espresse da due vecchie conoscenze del Grifone come Goran Pandev e Stefano Eranio, entrambi ospiti negli studi di TeleNord: "A me piace tanto perché é tecnico, veloce e vede bene anche la porta - ha detto il macedone - Poi davanti ha uno come Retegui con il quale forma una coppia che si sposa bene. Mi piace che Gilardino lo faccia giocare in questa posizione molto libera che gli permette di dimostrare tutto il suo valore".



"Già dal primo controllo, quando gli arriva la palla, è sempre perfetto e finalizzato alla giocata - gli ha fatto eco Eranio - Lo considero un fuoriclasse, anche per quello che gli ho visto fare lo scorso anno. Anche se adesso è trasformato. Mi sembra uno di quei giocatori che giocano meglio nel calcio che conta rispetto alla Serie B".