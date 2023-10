Il grande ex Goran Pandev, tornato ieri per qualche ora in città per girare alcune scene del docu-film dedicato al Genoa, ha parlato brevemente dell'inizio di stagione della formazione rossoblù.



"La Serie A è sempre molto difficile - ha detto il macedone al Secolo XIX - la lotta per la salvezza è complicata ma il Genoa è forte, lo ha dimostrato. Ci mancano almeno quattro o cinque punti, il Genoa ha avuto un calendario complicato ma la squadra ha personalità e si sta vedendo l’ottimo lavoro che sta facendo Gilardino. E poi giocare in questo stadio è sempre un vantaggio, specie ora che è così ricco di entusiasmo".