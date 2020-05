Lunga intervista questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport per Goran Pandev.



Il fantasista del Genoa ha parlato di come la pausa dettata dall'emergenza coronavirus abbia condizionato negativamente il cammino del Grifone: "Mi dispiacerebbe se la Serie A dovesse chiudersi qui perché nell’ultimo periodo abbiamo fatto grandi cose. Prima dello stop abbiamo dimostrato che questa squadra si può salvare tranquillamente. L'arrivo di Nicola ha portato entusiasmo e fiducia nel gruppo. E’ una persona onesta e vera, che dice tutto in faccia. Prima della trasferta di Firenze ci ha parlato chiaramente e da lì è cambiato tutto. I risultati si sono visti: negli ultimi quattro incontri ne abbiamo vinti tre perché dentro avevamo la convinzione di poter fare bene".



Forse anche per questo Pandev non nasconde la sua voglia di tornare in campo: "Il calcio è la nostra vita. Passavamo tutto il giorno insieme, come una famiglia, e ora non ci vediamo da quasi due mesi. E’ dura ma ci sentiamo, stiamo in contatto e non vediamo l’ora di ritrovarci tutti".



Il riavvio della Serie A, tuttavia, non è una cosa semplice: "La decisione spetta alle autorità competenti che faranno la scelta migliore - ha proseguito Pandev - Serve prima di tutto la massima sicurezza, poi se si riprenderà sarò felice perché il campo mi manca tanto".