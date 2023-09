Goran Pandev punta sul Grifone.



Intervistato da Il Secolo XIX nella settimana che porta alla sfida tra Genoa e Napoli, due delle squadre in cui ha militato in carriera, l'ex trequartista macedone ha detto la sua sull'operato della dirigenza rossoblù: "Ha fatto un bel mercato, si è rinforzato e ha tutto per raggiungere una salvezza tranquilla. Soprattutto in avanti sono stati presi rinforzi di prima fascia come Malinovskyi, Retegui e Messias. Acquisti di valore che faranno crescere il Genoa. E poi c'è un allenatore molto bravo come Gilardino".



Pandev si dice poi particolarmente colpito dall'esplosione di calore mostrata dai tifosi rossoblù negli ultimi mesi: "Quando giocavo io tutto questo entusiasmo non c'era, anche se i tifosi sono sempre stati al nostro fianco. Mi sarebbe piaciuto viverlo da giocatore ma mi fa piacere comunque vedere questo spettacolo tutti i giorni in città. Il Genoa merita di stare in A, il club è ambizioso e sono sicuro che si stia costruendo qualcosa di importante".