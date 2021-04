In attesa di capire che farà Goran Pandev a fine stagione, decidendo se terminare la sua gloriosa carriera o proseguirla per un altro anno, la presenza di giocatori macedoni al Genoa potrebbe crescere di un elemento.



Secondo indiscrezioni giunte dalla Spagna e raccolte questa mattina da Il Secolo XIX, l'esterno offensivo del Maiorca, Aleksandar Trajkovski, sarebbe stato proposto nei giorni scorsi alla dirigenza rossoblù.



Per il 28enne di Skopje si tratterebbe di un eventuale ritorno nel nostro calcio. Prima di trasferirsi nelle Baleari nell'estate 2019, infatti, Trajkovski ha vestito per quattro stagioni la maglia del Palermo, giocando anche alle dipendenza dell'attuale tecnico del Grifone Davide Ballardini. In totale per lui 113 presenze e 20 reti in rosanero tra Serie A, B e Coppa Italia. Al suo bottino personale si devono poi aggiungere i 18 gol messi a segno con la nazionale macedone con la quale parteciperà, assieme a capitan Pandev, al prossimo campionato europeo.