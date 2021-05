Cento gol non sono affatto pochi. E in un numero così consistente è quasi inevitabile che spunti qualche rete realizzata in maniera quantomeno particolare.



Tra le segnature messe a referto da Goran Pandev in quasi due decenni di Serie A un posto di rilievo lo occupa quella firmata il 5 gennaio 2020 contro il Sassuolo. Un gol arrivato ad un soffio dal 90', che valse al suo Genoa il ritorno al successo dopo settimane di digiuno assoluto, bagnando nel migliore dei modi l'esordio in panchina di Davide Nicola. Una vittoria fondamentale per i rossoblù che dopo mesi di apnea profonda tornarono ad intravedere la linea di galleggiamento, dando il via ad una straordinaria rimonta.



Ma aldilà del peso specifico enorme, quella rete viene ricordata soprattutto per la modalità con cui è stata realizzata. Formalmente messa a segno con la testa, in realtà Pandev riuscì a battere Consigli con un colpo di...naso! E sì, perché dopo aver raccolto in piena area avversaria un cross basso di Favilli proveniente dalla sinistra il macedone si vide respingere il proprio tiro dall'uscita disperata dell'estremo difensore neroverde. La palla, però, prese un giro strano e anziché schizzare verso il centrocampo fece un imprevisto ricciolo in direzione opposta, proprio dove Pandev stava nel frattempo cadendo faccia a terra. Scaltro come una faina, il numero 19 rossoblù riuscì ad allungare il collo quel tanto che bastava per colpire la sfera con il naso e spingerla in fondo al sacco, sancendo il definitivo 2-1 rossoblù.



Di sicuro non sarà stato il gol più importante nella carriera dell'asso di Strumica. Di certo resta uno dei più assurdi, il cui ricordo verrà rinfrescato domenica quando il Sassuolo metterà di nuovo piede a Marassi per la prima volta da allora.