è una sfida valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A e mette di fronte due squadre che vogliono conquistare punti importanti in ottica salvezza. Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio e cercheranno, così, i tre punti. Calcio d'inizio fissato alle ore 12.30 al Ferraris.Genoa-ParmaLeali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.: Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Sohm, Almqvist, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

