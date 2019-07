Prezzi invariati rispetto alla passata stagione e un buono sconto per acquistare la maglia ufficiale del Grifone. Sono queste le due piacevoli sorprese di cui i tifosi del Genoa potranno godere sottoscrivendo l'abbonamento al prossimo campionato.



La campagna di sottoscrizione per assistere a tutte le gare interne del club rossoblù scatterà domani, con la fase dei rinnovi e l’esercizio delle prelazioni.



La società più antica d'Italia fa sapere che oltre che al Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4 (orario 10-19), l’abbonamento (Gradinata Nord, Distinti, Gradinata Sud) sarà rinnovabile con le prelazioni sino a venerdì 9 agosto tramite il portale Sport.Ticketone.it, nelle ricevitorie Ticketone abilitate sul territorio nazionale e il call center 892.101.



Per procedere ai rinnovi occorre presentare documento d’identità (originale o fotocopia), tessera Dna Genoa e modulo compilato e firmato, scaricabile sul web o reperibile in loco. Ogni richiedente può comperare sino a un massimo di 4 abbonamenti previa presentazione dei corrispettivi documenti, tessere e moduli in originale.



Gli abbonamenti di Tribuna Inferiore verranno posti in vendita dopo il completamento delle opere strutturali e le relative autorizzazioni delle autorità preposte (il settore di Tribuna Superiore è invece escluso dalla Campagna Abbonamenti). Confermate la tariffa intera, rosa, under 18, over 65 e family a seconda della tipologia. La vendita libera degli abbonamenti (Gradinata Nord, Sud, Distinti) prenderà il via lunedì 12 agosto su Sport.Ticketone.it, Ricevitorie Ticketone abilitate e call center 892.101. Da martedì 13 agosto inoltre al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico.