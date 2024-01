Genoa, passi avanti con il Benfica per Musa

Petar Musa sembra essere passato in testa nel casting del Genoa alla ricerca di un centravanti.



I rossoblù da qualche giorno hanno instaurato un dialogo costante con il Benfica, disposto a cedere il croato a titolo temporaneo, come richiesto dal Grifone, ma solo a determinate condizioni.



I due club concordano infatti sulla possibilità di mandare Musa in Liguria in prestito fino al termine della stagione con eventuale diritto di riscatto a favore del Genoa. Ciò su cui non c'è intesa è il numero di reti che l'attaccante dovrà segnare per far scattare la clausola d'acquisto. I portoghesi vorrebbero che il riscatto avvenisse con due o tre gol, cifra vista al rialzo dagli italiani.



Ne dà notizia Sky Sport.