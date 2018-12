Cesare Prandelli è stato chiaro con la dirigenza del Genoa: terminata la settimana di ferie che i suoi giocatori avranno a disposizione dal 30 dicembre al 7 gennaio prossimi, la squadra riprenderà la preparazione in un luogo al caldo.



L'obiettivo del tecnico bresciano è ovviamente quello di mettere benzina nel motore in vista di un girone di ritorno che si aprirà con la gara interna contro il Milan del 21 gennaio.



La costa andalusa, la località balneare di Antalya in Turchia, le Baleari oppure Malta sarebbero secondo Il Secolo XIX le possibili destinazioni del mini ritiro rossoblù.