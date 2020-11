Tra i protagonisti del successo del Genoa sulla Sampdoria, nel quarto turno di Coppa Italia, c'è anche Luca Pellegrini.



Il laterale romano, autore di una buona prova, si è presentato ai microfoni di Rai Sport al termine della stracittadina per commentare la vittoria dei rossoblù: “Non è stata una partita facile - ha detto Pellegrini - ma d'altronde era un derby. Noi siamo stati bravi a saper soffrire nel primo tempo e a giocare sempre da squadra. L'aver attraversato un periodo curo per colpa del Covid ci ha dato grande carica. Ora pensiamo partita dopo partita, cercando di tirare fuori il meglio da ogni giorno di lavoro. Anche perchè sappiamo di non aver fatto ancora nulla. Certo abbiamo vinto una partita che è importantissima per i tifosi e per la nostra piazza ma il più è ancora da fare”.