Terzultimo nella classifica di Serie A il Genoa non se la passa meglio eppure nella speciale graduatoria degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni di maglia.



I tre loghi (Regione Liguria, Synlab e LeasePlan) presenti sulla divisa da gara ufficiale del Grifone portano infatti nelle casse rossoblù complessivamente appena un milione di euro a stagione. Soltanto il Venezia, con 600mila euro, percepisce una cifra inferiore. A pari merito con il Genoa un'altra neopromossa, la Salernitana, oltre ai cugini di levante dello Spezia.



Cifre distanti anni luce dai 57 milioni garantiti ogni anno alla Juventus dal proprio main sponsor. Somma che permette ai bianconeri di essere la capolista di questa speciale classifica.



C'è comunque da sottolineare come Genoa, Spezia e Venezia non abbiano uno sponsor principale stampato sul petto ma solo loghi presenti in altre parti della maglia quali maniche e schiena.