Dopo il futuro rossoblù Mimmo Criscito, un altro giocatore del Genoa accoglie con benevolenza e speranza la nomina di Roberto Mancini a selezionatore dell'Italia: "Sono felice che Mancini sia il nuovo ct della Nazionale - ha dichiarato Giuseppe Rossi a forzaitalianfootball.com - la sua carriera parla chiaro. Giocare in Azzurro è il sogno di ogni calciatore italiano, io l’ho realizzato".



Evidentemente la speranza dell'attaccante italo-americano è quella di riuscire a rientrare nel giro della Nazionale. Prima però dovrà capire quale sarà il suo futuro: "Spero che l’anno prossimo il Grifo possa combattere per l’Europa. Deciderò il mio futuro dopo gli ultimi allenamenti e l’ultima partita con il Toro, sabato pomeriggio".



Pepito è poi tornato sulla rete realizzata dieci giorni fa contro la Fiorentina, la prima dopo oltre un anno di digiuno: "Una liberazione dopo tredici mesi di terapie e duro lavoro: ho rivisto la luce in fondo al tunnel. Ogni infortunio e ogni riabilitazione hanno una loro storia: nell’ultimo grave ko sono stato cinque mesi senza fare un allenamento con la squadra. E’ stata dura ma sono tornato in pista anche grazie al Genoa che mi ha voluto a gennaio".