Il gol siglato domenica pomeriggio da Pepito Rossi alla Fiorentina non è servito al Genoa per uscire imbattuto dalla sfida con i viola ma potrebbe consentire al suo autore di proseguire l'avventura in rossoblù.



Secondo quanto racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport la dirigenza del Grifone e anche lo stesso Davide Ballardini si sarebbero convinti a far valere l'opzione presente sull'attuale contratto dell'attaccante italoamericano per prolungare il legame anche per la prossima stagione.



Arrivato da svincolato lo scorso dicembre, Rossi aveva accettato la proposta del Genoa di tesserarlo fino a fine giugno con uno stipendio di 350 mila euro netti, una cifra sensibilmente inferiore rispetto ai suoi standard abituali. Ora però, in caso di riconferma, tale somma potrebbe salire notevolmente arrivando molto vicino al milione annuo.