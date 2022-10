A poche ore dal fischio d'inizio del big-match con il Cagliari, in programma a Marassi questa sera, l'allenatore del Genoa Alexander Blessin nutre ancora qualche dubbio di formazione.



Il reparto con maggiori incognite è soprattutto quello avanzato dove malgrado la quasi certa assenza di Caleb Ekuban l'abbondanza la fa da padrona. Sicuri della maglia da titolare sono Coda e Gudmondsdon, autori dei due gol con cui il Grifone ha steso la Spal sabato scorso. A contendersi le altre due maglie sulla trequarti del 4-2-3-1 disegnato dal tecnico tedesco sono almeno in quattro, con Aramu e il convalescente Jagiello in vantaggio su Portanova e Yalcin. Poche chance di partire dal primo minuto invece per Yeboah e Puscas, destinati comunque a trovare probabilmente spazio a gara in corso.



Meno dubbi sulla mediana dove la persistente indisponibilità di Badelj rende pressoché certa la conferma del tandem Strootman-Frendup che tanto bene ha fatto a Ferrara. In difesa dovrebbero tornare titolari in mezzo sia Dragusin che Bani, sostituiti temporaneamente al Mazza da Ilsanker e Vogliacco. Confermate infine, oltre alla presenza di Martinez tra i pali, le corsie esterne con Pajac a sinistra ed Hefti a destra.