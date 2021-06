Un vero e proprio blitz di mercato. Chirurgico, senza tentennamenti. Così il Genoa è riuscito a battere la folta e agguerrita concorrenza che da mesi aveva messo gli occhi su Aleksander Buksa.



L'ultimo gioiello del calcio polacco, uno dei migliori prospetti d'Europa, ha appena 18 anni ma già da tempo aveva attirato su di sé l'attenzione dei grandi club del Vecchio Continente. Porto, Borussia Dortmund, Barcellona. Tutti estimatori del granitico centravanti nato di Cracovia, cresciuto nel Wisla ed inserito un anno fa dal Guardian nell'elenco dei 60 talenti nati nel 2003. Un'incoronazione giunta dopo lui stesso era diventato il secondo più giovane marcatore di sempre nella storia del campionato polacco, esultando per la prima volta prima ancora di compiere 17 anni.



Insomma per gli osservatori di mercato quello di Buksa non era affatto un nome sconosciuto. E non certo in quanto fratello minore del 25enne e pari ruolo Adam, oggi punta del New England Evolution in MLS ma un paio di stagioni fa cercato anche dal Grifone. Ma se allora non se ne fece nulla ora Buksa junior e il club più antico d'Italia sono diventati una cosa sola. Bruciando sul tempo le valutazioni di società ben più potenti e ricche dei liguri.