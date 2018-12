Rosa quasi interamente a disposizione per Cesare Prandelli in vista della gara di dopodomani tra il suo Genoa ed il Cagliari.



Alla Sardegna Arena il tecnico lombardo avrà un solo assente certo, Il centrocampista Luca Mazzitelli, ormai da diverse settimane relegato in infermeria e impossibilitato a tornare a disposizione prima del nuovo anno. Per il resto l'allenatore del Genoa non avrà squalificati e al momento l'unico altro giocatore non perfettamente in forma è il portoghese Pedro Pereira. L'esterno destro, dentro nei minuti finali della sfida di sabato scorso contro l'Atalanta, è alle prese con alcuni fastidi muscolari che potrebbero costringerlo a saltare la trasferta di Cagliari. Le sue condizioni verranno valutate tra oggi e domani. Allora non dovesse recuperare sulla corsia di destra verrebbe schierato ancora una volta l'italo-brasiliano Romulo