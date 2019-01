Si chiuderà questa sera con l'amichevole contro la squadra tedesca del Wurzburg Kickers il ritiro invernale del Genoa a Murcia.



La gara contro la formazione militante nella Serie C di Germania servirà a Cesare Prandelli per testare i progressi svolti dai suoi ragazzi in questi sette giorni di ritiro in Andalusia.



Tre giocatori in particolare potrebbero ricevere più attenzioni di altri. Si tratta dei nuovi acquisti Jandrei e Pezzella e di Andrea Favilli. Se per i primi due si cercherà di capire il grado di inserimento dopo i primi giorni in rossoblu, per il terzo si valuterà la condizione fisica in vista della gara di campionato di lunedì prossimo contro il Milan. Con Piatek squalificato sarà infatti il giovane centravanti pisano a guidare l'attacco del grifone contro i rossoneri.