Quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta: il ritorno di Ballardini in panchina ha radicalmente cambiato la stagione del Genoa, preso al penultimo posto e portato fino a vedere la metà classifica. Svolta definitiva? A giudicare dalle valutazioni dei bookmaker, sembra di sì: gli analisti quotano la retrocessione del Grifone a 3,75, il che vuol dire che si tratta di un evento piuttosto improbabile. Il panorama rossoblù è cambiato radicalmente in poco più di un mese: il 22 dicembre, dopo la sconfitta in casa del Benevento che costò l’esonero a Maran, la quota retrocessione si era abbassata fino a 1,95. In quel momento, solo il Crotone (a 1,10) era messo peggio del Genoa, la cui salvezza sembrava davvero appesa a un filo. Nella fascia di rischio dei bookmaker ci sono ora Crotone (1,10), Parma (1,50) e Spezia (1,85). Attenzione anche al Cagliari: alla vigilia del campionato la retrocessione era un’ipotesi più che remota, data a 11. Adesso, dopo una serie terribile di 6 sconfitte di fila, interrotte domenica scorsa dal pareggio con il Sassuolo, la quota è scesa a 2,50.