Non solo Zanoli. Il Genoa, da tempo fortemente interessato alle prestazioni del giovane esterno del Napoli, avrebbe messo nel mirino un altro giocatore dei partenopei.



Si Tratta di Diego Demme, 31enne italo-tedesco reduce da una stagione tribolata all'ombra del Vesuvio. Chiuso da una concorrenza foltissima, il centrocampista ex Lipsia sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza. A fornirgliela potrebbe essere il Grifone, a sua volta bisognoso di completare il proprio reparto mediano con un innesto di valore ed esperienza.



Demme ha un contratto in scadenza tra un anno esatto e dalla sua cessione a titolo definitivo il Napoli conta di ricavare almeno 3 o 4 milioni di euro.



Ne dà notizia Calcionapoli1926.it.