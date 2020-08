In attesa di conoscere chi sarà il suo nuovo tecnico, il Genoa sonda il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.



Tra i profili messi sotto osservazione dalla dirigenza rossoblù ci sarebbe, secondo Sky, anche quello di Roberto Pereyra, centrocampista della nazionale argentina oggi al Watford ma con un passato in Italia con le maglie di Juventus e Udinese.