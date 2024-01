Genoa, per il dopo Dragusin si guarda a nord

Un altro vichingo nel mirino del Grifone. Salutato Radu Dragusin , partito oggi per Londra dove firmerà il contratto che lo legherà al Tottenham per le prossime cinque stagioni, il Genoa si getta sul mercato alla ricerca del profilo giusto con cui sostituirlo.Il nome nuovo, esternato questa mattina dal Secolo XIX, è quello diL'eventuale sbarco in rossoblù di Lagerbielke andrebbe a rinfoltire la colonia nordica del Grifone formata dall'islandese Gudmundsson, dal danese Frendrup e dal norvegese Thorsby.