Dopo Alan Matturro, prelevato lo scorso gennaio, il Genoa potrebbe mettere le mani su un altro giovane talento del Defensor Sporting.



I rossoblù hanno infatti da tempo messo nel mirino Facundo Bernal, mediano classe 2003, segnalato mesi fa dal grande ex Grifone Pato Aguilera come uno degli astri nascenti del calcio uruguaiano.



Giocatore molto fisico, in grado di fungere da diga frangiflutti davanti alla difesa, Bernal sembrerebbe il profilo ideale per sostituire Stefano Sturaro, destinato all'addio. Presenza fissa nelle nazionali giovanili della Celeste, il ragazzo ha saltato il vittorioso mondiale Under 20 a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che gli ha compromesso gran parte della passata stagione. Un guaio che sta in qualche modo frenando le pressioni del Genoa che, in caso contrario, avrebbe probabilmente già affondato il colpo.



Il Defensor valuta il suo cartellino attorno agli 800mila euro, ma il recente infortunio e il fatto che il ragazzo andrà in scadenza tra un anno esatto ne fanno inevitabilmente discendere il prezzo.