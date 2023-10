Sono ore di apprensione in casa Genoa per le condizioni fisiche diL'attaccante italo-argentino, già autore di cinque gol tra coppa e campionato in questo avvio di stagione, non ha ancora smaltito i dolori per larimediata domenica a Udine in un contrasto di gioco. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il 24enne hanno escluso guai seri, confermando laEppure l'articolazione continua a far male a Retegui, la cuiIl tempo per recuperare la piena forma non mancherebbe ma nel caso in cui el Chapita non dovesse farcela Alberto Gilardino potrebbe optare didettata a dire il vero più dalla necessità che dalla convinzione. Conper un guaio muscolare, l'unica alternativa di ruolo a Retegui a disposizione del tecnico piemontese sarabbeTuttavia nei pochi minuti in cui è stato impiegato in questo campionato il rumenotitolare. Motivi che potrebbero spingere il Gila a schierare come prima punta il grande ex dell'incontro:Il brasiliano si è messo definitivamente alle spalle il problema fisico che lo aveva accompagnato in estate nel suo trasloco dal rossonero al rossoblù e già contro la Roma, nella sera del suo esordio con il Grifone, ha saputo lasciare il segno sul tabellino. Ora Gilardino potrebbe chiedergli di sacrificarsiquello di falso centravanti, aiutando con la sua esperienza e duttilità la squadra a salire senza sfilacciare troppo i reparti.