Si allunga ulteriormente il già chilometrico elenco di nomi papabili per la cabina di regia del Genoa.



Se nelle ultime ore Lucas Biglia del Milan sembra essere l'obiettivo numero uno dei rossoblù, la prima alternativa al centrale argentino sarebbe in Olanda.



Secondo la Gazzetta dello Sport, ma stando anche a quanto riportano diversi media dei Paesi Bassi, il Grifone starebbe facendo qualcosa più di un pensiero su Lasse Schöne dell'Ajax.



Danese, 33 anni, arrivato ad Amsterdam nel 2012, Schöne dalla scorsa primavera è lo straniero con più presenze nella storia dei Lancieri. Il suo profilo tuttavia non rientrerebbe più nei piani tattici del tecnico ten Hag che anzi ne avrebbe già avallato la partenza.