In attesa di definire ufficialmente il pieno possesso del Genoa, cosa che avverrà nei prossimi giorni con il saldo totale della cifra da garantire ad Enrico Preziosi, la 777 Partners sonda il terreno alla ricerca dei nuovi profili a cui affidare la gestione operativa del club.



In particolare molto attiva sembra la ricerca di un nuovo direttore sportivo, dopo che Francesco Marroccu ha comunicato la propria volontà di non continuare la sua avventura in rossoblù.



Tra i nomi emersi nelle ultime ore ci sono quelli di Cristiano Giuntioli, indicato dall'edizione genovese di Repubblica come il candidato preferito dagli americani, e di Luis Campos, riferito invece dal Secolo XIX, rispettivamente attuali ds di Napoli e Newcastle.