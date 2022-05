Il Genoa sonda il terreno alla ricerca di volti nuovi con cui rinforzare il proprio reparto avanzato in vista del ritorno in Serie B.



L'identikit stilato dalla 777 Partners è chiaro e assume i contorni di un giocatore possibilmente giovane ma che già conosco la categoria. Profilo che sembra calzare a pennello con i requisiti di Lorenzo Colombo, possente centravanti classe 2002 di proprietà del Milan ma reduce da un anno e mezzo di prestito in cadetteria, prima con la Cremonese poi con la Spal.



Colombo vanta oltre 50 presenze in B, condita da sette reti. Ma nel suo palmares figurano anche sette gettoni in Under 21, con un gol, 5 apparizioni in A e altrettante in Europa League, dove ha pure trovato la gioia della rete contro il Bodo Glimt due stagioni fa.



Lo riporta Itasportpress.it.