Tra le priorità del Genoa in questo mercato estivo c'è senza dubbio la ricerca di una prima punta di peso ed esperienza.



Sondati ma al momento lasciati in stand-by diversi profili, tra cui quello del grande ex Kris Piatek al francese Jean Philipe Mateta, il Grifone sembrerebbe ora poter volgere il proprio sguardo verso altri obiettivi. Il Corriere dello Sport, ad esempio, stamane accosta i rossoblù a una vecchia conoscenza del nostro calcio: l'ex romanista Borja Mayoral.



Dopo due buone annate in giallorosso, il 26enne spagnolo è passato nel gennaio 2022 al Getafe, dove non ha perso il vizio del gol. Su Mayoral ci sarebbe però anche il vivo interesse di Cagliari e Udinese.