Balotelli, Sanabria, Inglese ma non solo. La lunga lista di attaccanti finiti nel mirino del Genoa comprende anche un altro nome, quello di Ernesto Torregrossa.



Il 28enne centravanti del Brescia sarebbe, secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, uno degli obiettivi del Grifone. Un obiettivo secondario, sul quale i rossoblù si fionderebbero soltanto nel caso in cui le succitate ipotesi dovessero venire meno.



Dopo quattro stagioni, condite da 36 reti tra Serie A, B e Coppa Italia e una promozione dalla Cadetteria, l'attaccante siciliano è ormai pronto per salutare le rondinelle e tornare ad esibirsi nel palcoscenico del massimo torneo. Del resto le pretendenti non sembrano mancargli. Oltre al Genoa sulle sue tracce ci sarebbero infatti anche Parma e Sampdoria.