Tra gli obiettivi di mercato del Genoa in vista della prossima stagione c'è quello di regalare a Cesare Prandelli almeno un paio di esterni d'attacco di valore. L'idea tattica del tecnico bresciano è infatti quella di schierare il Grifone col 4-3-3, modulo che ad oggi nelle poche volte in cui è stato proposto ha abbastanza deluso, soprattutto per l'inadeguatezza degli interpreti presenti nell'attuale organico rossoblù.



In suo aiuto potrebbe quindi arrivare il mercato visto che, come spiega questa mattina il Secolo XIX, la dirigenza ligure sarebbe da tempo sulle tracce di tre ali.



Quello più vicino a sbarcare sotto la Lanterna sembra essere il turco Gumus, in scadenza di contratto con il Galatasaray e già allenato da Prandelli ai tempi della sua esperienza in riva al Bosforo. Più difficili da percorrere risultano invece le altre due piste, che portano entrambe a giocatori già domiciliati nel nostro campionato e che già in passato sono stati più volte accostati al Genoa. Si tratta del napoletano Amin Younes e del croato della Juventus Marko Pjaca, attualmente in prestito alla Fiorentina ma fermo ai box per un grave infortunio.



Sia quella con il balcanico che quella con il tedesco, però, appaiono trattative ricca di insidie, nonostante i buoni rapporti in essere tra il Genoa e le società di appartenenza.