L'insediamento ufficiale non ancora arrivato ma è solo questione di giorni e poi Francesco Marroccu sarà il nuovo direttore sportivo del Genoa.



Nel frattempo l'ex dirigente di Cagliari e Brescia si è già messo al lavoro nel tentativo di rinforzare una rosa che a gennaio avrà bisogno di importanti innesti, in particolare nel reparto d'attacco.



Secondo il Secolo XIX Marroccu avrebbe come obiettivo prioritario l'esterno dell'Inter Matteo Politano. In alternativa si starebbe vagliando anche la situazione di un altro giocatore domiciliato a Milano, ma sulla sponda rossonera, Fabio Borini.



Per restare sempre nel capoluogo meneghino molto forte è la tentazione di riportare in Liguria Kris Piatek, anche se l'intenzione del giocatore non lascia molte speranze.