Non solo Mbaye Niang. Per rinforzare il proprio reparto avanzato, in caso di cessione di Gianluca Scamacca, il Genoa starebbe pensando a un altro ex giocatore del Milan.



Tra i profili sondati dalla dirigenza rossoblù ci sarebbe infatti anche quello di Patrick Cutrone, centravanti tornato al Wolverhampton nelle scorse settimane dopo il deludente anno trascorso in prestito alla Fiorentina.



E sempre in prestito il Grifone vorrebbe portare il giocatore in Liguria, dovendo però fare i conti con la concorrenza di Parma e Udinese.



Lo riferisce questa mattina l'edizione genovese di Repubblica.