Genoa, per la difesa ora si guarda in Olanda

Alberto Gilardino lo ha detto forte e chiaro: al suo Genoa servono rinforzi. E servono subito.



L'appello lanciato dal tecnico di Biella alla propria dirigenza nel corso della conferenza stampa di sabato scorso non pare destinato a cadere nel vuoto. E, seppur con un po' di ritardo rispetto ai tempi celeri chiesti dall'ex centravanti di Milan e Fiorentina, gli uomini mercato del Grifone si stanno muovendo per accontentare il proprio allenatore.



Uno degli imperativi più pressanti per il Genoa è quello di sostituire, almeno a livello numerico, Radu Dragusin, partito ormai dieci giorni fa per Londra e non ancora rimpiazzato nella rosa rossoblù. Un'impellenza per la quale il Grifone si sta guardando molto attorno. La pista numero uno dei liguri porta dalle parti di Napoli e della vecchia conoscenza Leo Ostigard. Il norvegese, portato in Italia proprio dal Genoa esattamente due anni fa, in azzurro fatica a trovare spazio e tornerebbe più che volentieri a Pegli, dove certamente avrebbe quel ruolo da protagonista che non riveste all'ombra del Vesuvio. Malgrado la volontà comune, tuttavia, la trattativa non è per nulla scontata. A complicarla è l'atteggiamento di Aurelio De Laurentiis, indispettito con i rossoblù proprio per la vicenda Dragusin, cercato a lungo dal suo Napoli ma poi finito al Tottenham.



Motivi che inducono il Genoa a sondare opzioni alternative. Tra queste c'è anche Benaissa Benamar, 26enne centrale marocchino, con passaporto olandese in procinto di svincolarsi dal Volendam. Ne dà notizia stamane il Secolo XIX.