Tra le tessere mancanti per completare il puzzle del Genoa in vista dell'ormai imminente nuova stagione c'è anche l'esigenza di portare a Pegli un difensore centrale.



Con la partenza di Zukanovic, accasatosi in Arabia ormai da un paio di settimane, il pacchetto arretrato rossoblù necessita di un nuovo innesto. La pista che porta dalle parti del dell'ex Palermo Slobodan Rajkovic sembra essersi raffreddata mentre torna d'attualità un nome più volte accostato al Grifone in passato: quello di Edoardo Goldaniga.



Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport potrebbe essere proprio il mancino del Sassuolo il profilo giusto per fornire una valida alternativa ai difensori titolari di Andreazzoli.