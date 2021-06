Con il mancato riscatto di Jerome Onguene, tornato al Salisburgo dove l'infelice parentesi in Italia, e la partenza quasi certa dello svincolato Cristian Zapata il Genoa sonda il mercato alla ricerca di nuovi profili per rinnovare la propria retroguardia.



L'ultimo nome a tal proposito accostato al Grifone è quello di un giovane tedesco, cresciuto in Inghilterra e attualmente domiciliato in Svizzera. Si tratta del 22enne Moritz Jenz, nell'ultima stagione punto di forza del Losanna. Oltre a quella rossoblù, il centrale berlinese avrebbe attirato l'attenzione anche di altri club italiani ed europei.