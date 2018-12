Nome nuovo per la fascia sinistra del Genoa.



Rinforzare la corsia mancina è la priorità di mercato per la società rossoblu in vista della riapertura delle trattative. Tra i tanti profili accostati nelle scorse settimane al Grifone ora ne spunta uno inedito, è quello di Leonardo Spinazzola della Juventus. Lo riferisce questa mattina Il Secolo XIX.



Arrivato in bianconero la scorsa estate dopo due anni di prestito all'Atalanta , il 25enne laterale è stato fin qui frenato da un lungo infortunio dal quale si sta riprendendo proprio in queste settimane. Per permettergli un completo e graduale reinserimento la Juventus non esclude di poterlo mandare in prestito per il resto della stagione in una squadra nella quale possa giocare con una certa regolarità. Un identikit che sembra corrispondere alla perfezione con quello del Genoa, da tempo alla ricerca di un elemento in grado di garantire la doppia fase lungo la fascia sinistra.