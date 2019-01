Sistemare la corsia sinistra del proprio scacchiere tattico sarà una delle priorità che il Genoa intenderà perseguire nel corso della campagna trasferimenti che prenderà il via domani.



Da tempo il nome in cima alla lista dei dirigenti rossoblù è quello dell'ex torinista Antonino Barreca, passato quest'estate dai granata al Monaco. Preziosi e soci avrebbero già proposto ai colleghi del Principato un prestito oneroso per i prossimi 18 mesi ma, nonostante l'ottimismo genoano, l'operazione appare al momento ancora da definire. E siccome dalle parti di Villa Rostan non si vuol correre il rischio di restare con il classico cerino in mano, ci si guarda attorno nell'eventualità di dover compensare il mancato arrivo di Barreca.



Tra i nomi nuovi comparsi nell'agenda rossoblù ci sarebbe anche quello di Leonardo Koutris, 23enne elleno-brasiliano tesserato per l'Olympiakos e messosi in evidenza di recente durante l'incrocio di Europa League tra la formazione del Pireo e il Milan. Lo riferisce il Secolo XIX.