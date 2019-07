Potrebbe arrivare dalla Capitale il nuovo rinforzo del Genoa per la sua fascia sinistra.



Secondo quanto riporta la stampa brasiliana, ed in particolare il sito GloboEsporte.com i rossoblù avrebbe messo nel mirino l'esterno della Roma Bruno Peres.



Girato in prestito al San Paulo la scorsa estate il 29enne sarebbe formalmente ancora un giocatore del club tricolor fino al prossimo 31 dicembre. Tuttavia i brasiliani sembrano intenzionati a rispedire l'ex Torino ai giallorossi a loro volta convinti a lasciarlo partire nuovamente.